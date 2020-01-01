Питомник девон-рексов Diva Zaferi в Москве приветствует Вас!

Меня зовут Наталия Бабий, я занимаюсь экзотической породой кошек девон-рекс с 2010года. Если Вы попали на мой сайт - значит, искали… Значит, как и я, как - то заглянули в эти глаза и поняли, что мимо этого чуда пройти невозможно. Я с радостью поделюсь и расскажу Вам об этих нереальных и волшебных кошках.

Случается это однажды, после того как Вам кажется, что Вы знаете о кошках как будто все: читали, жила в доме, пушистая, спит на диване… Вдруг как выстрел - глаза в самое сердце, боже, а уши какие, а шубка как шелк, еще и мамкает, отпускать не хочу… бесконечное доверие к человеку, абсолютно инопланетная внешность. Но главная девонская черта – это любопытство. Ни у одной другой породы нет такой силы желания сунуть нос везде. Замешайте сюда отсутствие агрессивности, дружелюбие, невероятную контактность и веселый нрав. Умножьте на постоянную готовность поиграть, принести апорт, прыгнуть, не выпустив ни одного коготка прямо на плечо и устроить свару за место на маминых коленях. Я рассказала только крохотную часть о Девон-рексах…

История нашего монопородного питомникa началась несколько лет назад, когда я приобрела белоснежную Сольку. Через полгода появилась Куба, абсолютно бесцеремонное существо, которое быстро объяснило всем, включая и нас, что это она - главная в доме. Потом приехали Мэри и за компанию с ней Зефирка, устроившая такое шоу с обнимашками сыну, что всем сразу стало понятно, что никуда она дальше не поедет. Захотелось малышей от них. Всей семьей приняли решение об открытии питомникa. Так у нас появился девон-рекс Лекс. Он приехал из питерского п-ка DeaDia. Потом оттуда же приехала Урма, огненная красавица, вызывающая к себе необыкновенную нежность. Из брестского п-ка Wonderland мы дождались Orle (Лелика), глаза которой просто похитили не только наши сердца, но и экспертов – судей. Orle имеет титул Большого Международного Чемпиона.

Это захватило. Девон-рексы активно участвуют в выставках. Кошка, родившаяся в нашем питомнике, Zlata Diva Zaferi на первой своей выстaвкe стала Best Opposite Sex в котятах и заняла 5 место WCF ринга молодых, в настоящее время имеет титул Международного Чемпиона. Наш выпускник - Filimon Diva Zaferi получил звание лучшего котенка - ньютера выcтaвки.

Мы обожаем всех наших животных… Лучшие условия и питание. Мы переехали из Москвы в загородный дом, чтобы нашим кошкам было где побегать. Цель и суть всей работы питомника - развитие породы Девон-рекс, получение крепкого здорового потомства, соответствующего международным стандартам, популяризация породы. Я очень хочу, чтобы любой человек, решивший взять к себе в дом кота, так же замер в восхищении, увидев девона, как однажды замерла я. Природа иногда дарит нам подарки…

Посмотреть и купить котенка Девон Рекс из нашего питомника вы можете на страничке "Кoтята", а разъехавшихся в новые семьи на страничке "Выпускники". Вы можете оставить заявку на кoтенка или просто связаться со мной и задать все интересующие Вас вопросы о породе, об уходе за Вашим новом членом семьи.

Девон-рекс цена – вопрос волнующий для будущих владельцев, она зависит от класса кoтенка. Это может быть шоу - класс(для выcтaвок и разведения), брид класс (для разведения) и пэт класс, то что мы говорим - домой, на подушку. Одно скажу Вам совершенно точно - он для Вас будет самым красивым и любимым, самым – самым…

Вместе с нами проживают две собачки: Ши-тцу Лепа и Пти-брабансон Ронни. Они не просто дружат с кошками, они играются вместе и, иногда кажется, не мыслят жизни порознь. Наш питомник девон-рексов был зарегистрирован в Германии, в системе WCF в 2013 году, и мы с удовольствием стали членами клуба «РосКошь».

Пройдитесь по страничкам нашего сайта. Приезжайте на выставки и загляните в эти волшебные глаза «вживую». Просто возьмите в руки кoтенка… Наверное, для радости можно приобрести себе и яхту и ювелирные украшения и дорогие картины... Но если Вы возвращаетесь домой и Вас не встречает Ваше сокровище с возмущённым: "Мяу, я так по тебе скучал!!!", наверное что-то Вы в этой жизни не застанете. Приезжайте к нам, знакомьтесь с нашими кoшкaми пoрoды Девон-рекс и выбирайте самое драгоценное ваше сокровище.